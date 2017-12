30 children and young people have arrived from Chernobyl this afternoon to spend Christmas with their Irish ‘families’.

Christmas has started say @Chernobyl families as 30 arrive for Christmas pic.twitter.com/EzBv8UjaTg — Juliette Gash (@JulietteGash) December 19, 2017

It’s part of Chernobyl Children’s International’s work to help those affected by the nuclear disaster.



Trina Rooney welcomed 14 year old Maryna home for Christmas for the sixth time: <blockquote class="twitter-tweet" data-partner="tweetdeck"><p lang="en" dir="ltr">Beautiful scenes <a href="https://twitter.com/Chernobyl?ref_src=twsrc%5Etfw" data-mce-href="https://twitter.com/Chernobyl?ref_src=twsrc%5Etfw">@Chernobyl</a> <a href="https://twitter.com/DublinAirport?ref_src=twsrc%5Etfw" data-mce-href="https://twitter.com/DublinAirport?ref_src=twsrc%5Etfw">@DublinAirport</a> <a href="https://t.co/6eeF9pvCm0" data-mce-href="https://t.co/6eeF9pvCm0">pic.twitter.com/6eeF9pvCm0</a></p>— Juliette Gash (@JulietteGash) <a href="https://twitter.com/JulietteGash/status/943137617557753856?ref_src=twsrc%5Etfw" data-mce-href="https://twitter.com/JulietteGash/status/943137617557753856?ref_src=twsrc%5Etfw">December 19, 2017</a></blockquote><script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8" type="mce-no/type" data-mce-src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>