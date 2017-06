A well-known French fitness blogger has died in a freak accident involving an exploding whipped cream dispenser.

Rebecca Burger's family says the pressurised canister blew up, hitting her in the chest.

A post on her Instagram account urges followers not to use similar devices.

Voici un exemple de siphon à chantilly qui a explosé et percuté le thorax de Rebecca, entraînant son décès. Précision : le siphon qui a engendré sa mort quant à lui été mis sous scellé. N'utilisez pas ce genre d'ustensile chez vous ! Plusieurs dizaines de milliers d'appareils défectueux sont encore en circulation. A post shared by Rebecca Burger (@rebeccablikes) on Jun 20, 2017 at 12:08pm PDT